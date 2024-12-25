منافس بيراميدز - الترجي يفوز على متذيل ترتيب الدوري التونسي بثلاثية

حقق الترجي التونسي فوزًا كبيرًا على مضيفه قوافل قفصة بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ11 من دوري الرابطة التونسية المحترفة.

سجل ثلاثية الترجي زين الدين كادا في الدقيقة 28، فيما سجل الجنوب إفريقي إلياس موكوانا الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأضاف كيبا سوي الهدف الثالث للترجي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبتلك النتيجة وصل رصيد الترجي إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما يتذيل قفصة ترتيب الدوري التونسي برصيد 4 نقاط.

ويتلقي الترجي في الجولة المقبلة أمام الصفاقسي يوم 29 ديسمبر.

ويلتقي الترجي أمام بيراميدز في القاهرة بالجولة الرابعة لمجموعة دوري الأبطال يوم 5 يناير.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.

وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.