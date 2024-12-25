البنا حكما لمباراة المصري والأهلي في الدوري

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

محمود البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الخميس، ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي أمام مضيفه المصري في تمام الثامنة مساء الخميس، على استاد الجيش في برج العرب.

ويدير المباراة محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري.

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ويتواجد محمد يوسف حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكم VAR، وأحمد جمال حكم VAR مساعد.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام الزمالك وبيراميدز، فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 8 نقاط ولكن له مباراتين مؤجلتين.

كما تقام 3 مباريات أخرى في الدوري المصري يوم الخميس.

البنك الأهلي وسيراميكا كيلوباترا

يدير المباراة محمد الغازي حكم ساحة، ويعاونه طارق مصطفى وعلاء عبد الباسط.

ويتواجد محمود رشدي حكما رابعا، وهشام القاضي حكم VAR، ومحمود أبو الرجال حكم VAR مساعد.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً.

سموحة وغزل المحلة

يدير المباراة محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه أحمد عبد الغني، وعماد العقاد.

ويتواجد محمد العتباني حكما رابعا، وحسام عزب حكم VAR، وخالد حسين حكم VAR مساعد.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً.

بتروجت والجونة

يدير المباراة أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه مصطفى حسن ومحمد عطا.

ويتواجد عمرو عايد حكما رابعا، ومصطفى عثمان حكم VAR، وعاطف حسين حكم VAR مساعد.

وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت في تمام الثامنة مساءً.

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