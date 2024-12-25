العقدة مستمرة.. بيراميدز يستعيد توازنه ويزاحم على صدارة الدوري بثلاثية في فاركو

استعاد نادي بيراميدز توازنه في مسابقة الدوري بالفوز على نظيره فاركو.

وفاز بيراميدز على فاركو 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وسجل محمد الشيبي وصديق أوجولا وفيتسون ماييلي أهداف بيراميدز في فاركو.

بيراميدز كرس عقدته وحقق الفوز الرابع على فاركو من أصل 7 مباريات جمعتهما في الدوري.

فيما فشل فاركو في تحقيق فوزه الأول على بيراميدز للمباراة السابعة على التوالي بالدوري.

واستعاد بيراميدز طريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعدما تعادل امام الإسماعيلي بالجولة الماضية وخسر أمام المصري بالجولة قبل الماضية.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 11 متساويا مع الزمالك والمصري متصدرا ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد فاركو عند المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

أهداف مباراة بيراميدز وفاركو 3-0 في الجولة السادسة من دوري نايل 🔵👌#ONTime_Sportspic.twitter.com/Yp87V72EcC — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2024

وصف المباراة

بدأ نادي بيراميدز المباراة بضغط هجومي على مرمى فاركو بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وحرمت العارضة المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي من تسجيل الهدف الأول لنادي بيراميدز عند الدقيقة 20.

وسجل بيراميدز أول أهدافه بتسديدة ساقطة من محمد الشيبي من على حدود منطقة الجزاء مستغلا خروج الحارس في الدقيقة 22.

وأهدر ماييلي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة مرت أعلى مرمى فاركو.

ونجح صديق أوجولا في تسجيل الهدف الثاني لنادي بيراميدز مستغلا تمريرة إبراهمي عادل المتقنة في الدقيقة 52.

وعزز بيراميدز تقدمه على فاركو وسجل الهدف الثالث بعد انطلاقة رائعة من محمد الشيبي في الدقيقة 67.

واهدر أحمد شريف مهاجم فاركو فرصة تقليص النتيجة ووجه كرة رأسية قوية تصدى لها أحمد الشناوي حارس بيراميدز.