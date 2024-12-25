أول المتأهلين لنصف النهائي.. البحرين تفوز على العراق بثنائية في كأس الخليج
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
بات منتخب البحرين أول المتأهلين إلى نصف نهائي منافسات بطولة كأس الخليج.
وفاز منتخب البحرين على العراق بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
وسجل علي مدن هدفي منتخب البحرين في شباك العراق بالدقيقتين (38 و47).
هدف|
منتخب البحرين يتقدم 1-0 على العراق عن طريق علي مدن في الدقيقة 38
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/F1cEotfg2b— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 25, 2024
وحجز منتخب البحرين مقعدا في نصف نهائي كأس الخليج بعدما جمع 6 نقاط خلال أول جولتين.
فيما توقف رصيد منتخب العراق عند 3 نقاط متساويا مع المنتخب السعودي ، بينما يتذيل منتخب اليمن المجموعة بدون نقاط.
هدف|
منتخب البحرين يتقدم 2-0 على العراق عن طريق علي مدن في الدقيقة 47
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/XQJm1bIdtV— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 25, 2024
ومن المنتظر أن تحسم مواجهة العراق والسعودية في ختام دور المجموعات البطاقة الثانية إلى نصف النهائي.
وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره اليمني 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ليشعل صراع التأهل إلى نصف النهائي.