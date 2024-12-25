أول المتأهلين لنصف النهائي.. البحرين تفوز على العراق بثنائية في كأس الخليج

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

البحرين ضد العراق- كأس الخليج

بات منتخب البحرين أول المتأهلين إلى نصف نهائي منافسات بطولة كأس الخليج.

وفاز منتخب البحرين على العراق بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل علي مدن هدفي منتخب البحرين في شباك العراق بالدقيقتين (38 و47).

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وحجز منتخب البحرين مقعدا في نصف نهائي كأس الخليج بعدما جمع 6 نقاط خلال أول جولتين.

فيما توقف رصيد منتخب العراق عند 3 نقاط متساويا مع المنتخب السعودي ، بينما يتذيل منتخب اليمن المجموعة بدون نقاط.

ومن المنتظر أن تحسم مواجهة العراق والسعودية في ختام دور المجموعات البطاقة الثانية إلى نصف النهائي.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره اليمني 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ليشعل صراع التأهل إلى نصف النهائي.

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