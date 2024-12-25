كرة سلة – لا مباراة فاصلة.. شباب الأهلي ينتصر على الاتحاد في نهائي مرتبط

انتصر شباب الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 58-55 في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 2024-25.

ويقام نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وكان شباب الأهلي قد انتصر ذهابا بفوز 56-55، لكن الفريق الأول خسر بنتيجة 80-86 لصالح الاتحاد.

وبعد انتصار الأهلي في لقاء الشباب والذي أقيم منذ قليل في استاد القاهرة، فلن يتجه الفريقان للقاء فاصل.

وبذلك سيحقق الفائز من لقاء الكبار اللقب، سواء الأهلي أو الاتحاد.

ويعد الأهلي حامل لقب آخر نسخة بعدما فاز في الموسم الماضي على سموحة.

وكان الاتحاد قد استهل الموسم بالفوز على الأهلي في السوبر المصري والذي أقيم في البحرين.

يذكر أن زعيم الثغر هو بطل الثنائية المحلية للموسم الماضي بتحقيق لقبي الدوري والكأس.