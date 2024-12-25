كرة سلة – لا مباراة فاصلة.. شباب الأهلي ينتصر على الاتحاد في نهائي مرتبط

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

مرتبط الأهلي كرة سلة

انتصر شباب الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 58-55 في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 2024-25.

ويقام نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وكان شباب الأهلي قد انتصر ذهابا بفوز 56-55، لكن الفريق الأول خسر بنتيجة 80-86 لصالح الاتحاد.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط سلة – شباب الأهلي يهزم الاتحاد في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط كرة سلة - الاتحاد يتخطى سبورتنج ويواجه الأهلي في نهائي دوري المرتبط

وبعد انتصار الأهلي في لقاء الشباب والذي أقيم منذ قليل في استاد القاهرة، فلن يتجه الفريقان للقاء فاصل.

وبذلك سيحقق الفائز من لقاء الكبار اللقب، سواء الأهلي أو الاتحاد.

ويعد الأهلي حامل لقب آخر نسخة بعدما فاز في الموسم الماضي على سموحة.

وكان الاتحاد قد استهل الموسم بالفوز على الأهلي في السوبر المصري والذي أقيم في البحرين.

يذكر أن زعيم الثغر هو بطل الثنائية المحلية للموسم الماضي بتحقيق لقبي الدوري والكأس.

الأهلي كرة سلة الاتحاد كرة سلة دوري مرتبط كرة سلة
نرشح لكم
مصدر من سلة الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب المحترف عن لقاء سبورتنج مباشر نهائي مرتبط السلة - الأهلي (44)-(25) الاتحاد.. اللقاء الحاسم مواعيد مباريات الأربعاء 25 ديسمبر - نهائي مرتبط السلة.. والدوري المصري كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط مباشر سلة نهائي المرتبط – الأهلي (80)-(86) الاتحاد.. فوز الأخضر سلة – شباب الأهلي يهزم الاتحاد في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط دوري NBA – رقم قياسي جديد.. ليبرون أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في التاريخ
أخر الأخبار
منافس بيراميدز - الترجي يفوز على متذيل ترتيب الدوري التونسي بثلاثية 9 دقيقة | الوطن العربي
البنا حكما لمباراة المصري والأهلي في الدوري 18 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يستعيد توازنه ويزاحم على صدارة الدوري بثلاثية في فاركو 29 دقيقة | الكرة المصرية
أول المتأهلين لنصف النهائي.. البحرين تفوز على العراق بثنائية في كأس الخليج 43 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من سلة الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب المحترف عن لقاء سبورتنج ساعة | كرة سلة
مباشر نهائي مرتبط السلة - الأهلي (44)-(25) الاتحاد.. اللقاء الحاسم ساعة | كرة سلة
محمد يوسف: فقدان التركيز أضاع الفوز أمام الإسماعيلي.. ونحتاج للصبر ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة – لا مباراة فاصلة.. شباب الأهلي ينتصر على الاتحاد في نهائي مرتبط ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية