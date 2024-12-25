عودة عمر كمال.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المصري
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 20:06
كتب : أحمد الخولي
يستعد الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام المصري ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
وعاد عمر كمال عبد الواحد للتواجد في قائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.
ويحتل المصري صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة متساويا مع الزمالك لكن الفريق البورسعيدي لعب مباراة أقل.
فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط لكنه لعب 4 مباريات فقط.
ويكشف FilGoal.com قائمة الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير
الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.
الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر كمال عبد الواحد
الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.