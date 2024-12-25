عودة عمر كمال.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المصري

جلوب سوكر - متفوقا على الأهلي.. العين الإماراتي أفضل ناد في الشرق الأوسط 2024

أحمد فتحي: أريد العمل مدربا.. وأحصل على رخصة التدريب مع إنييستا

الجزيري: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

محامي الجزيري: اللاعب لم يحصل على راتبه منذ أشهر ولا يمكن وصفه بعدم التعاون