انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) فاركو.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد فاركو.

ويلعب بيراميدز ضد فاركو ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق67 ماييلي يسجل الهدف الثالث لنادي بيراميدز بعد تمريرة رائعة من محمد الشيبي

ق52 صديق أوجولا يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من وليد الكرتي تمر بجوار مرمى فاركو بقليل

ق25 ماييلي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية رائعة

ق 22: جووول أووول رائع بتسديدة ساقطة من محمد الشيبي من على حدود منطقة الجزاء مستغلا خروج الحارس

ق 20: العارضة تمنع الأول من رأسية فيستون ماييلي

ق5 فيتسون ماييلي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة