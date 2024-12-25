تعادل سلبي جديد.. نقطة لـ الاتحاد ومودرن سبورت في الإسكندرية

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

فرض التعادل السلبي نفسه مجددا في الدوري المصري خلال لقاء يجمع الاتحاد ومودرن سبورت لحساب الجولة السادسة في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

ويعد ذلك التعادل السلبي الثالث لمودرن سبورت في أول 6 جولات من أصل 4 تعادلات، ولا يزال مودرن يبحث عن فوزه الأول في الموسم.

ولم يسجل الاتحاد هدفا في آخر 3 مباريات بالدوري منذ خطف التعادل في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي في الجولة الـ 3.

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وظل الاتحاد رابعا برصيد 9 نقاط من 6 جولات، فيما ظل مودرن سبورت في المركز الـ 17 -قبل الأخير- برصيد 4 نقاط.

وصف المباراة

تقدم زعيم الثغر بهدف في الدقيقة 6 بعد انفراده واحتفل وتحصل على إنذار، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 8.

وتصدى جنش لرأسية إيمانويل أبيه في الدقيقة 15.

وسدد فيجري شون كرة قوية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 20.

وتألق صبحي سليمان في التصدي لتصويبة ضعيفة من فيجري في الدقيقة 23.

وعاود صبحي التألق من جديد وتصدى لفرصة سكالا، ثم منع فرصة جديدة للزامبي في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الدقيقة 48 أهدر فيجري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فرصة التقدم بتسديدة علت العارضة.

وأهدر بواتينج بغرابة في الدقيقة 58 فرصة محققة للتسجيل في مواجهة المرمى بعد عرضية أرضية.

وصلت المباراة للدقيقة 80 حيث شهدنا فقط 6 تسديدات بين القائمين والعارضة للفريقين.

وانتهت بتعادل سلبي هو الـ 14 هذا الموسم.

الاتحاد السكندري مودرن سبورت الدوري المصري
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