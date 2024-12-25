تلقى جلسة أكسجين في الملعب.. طبيب الإسماعيلي يكشف تطورات حالته الصحية

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

محمد عمار - الزمالك والإسماعيلي

كشف عادل عمار والد محمد عمار لاعب الإسماعيلي، عن تطورات الحالة الصحية لنجله بعد سقوطه خلال مباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة السادسة والتي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وسقط محمد عمار في الدقيقة 77 ليخرج ويحل بدلا منه هشام محمد.

وصرح مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي في الإسماعيلي، أن مدافع الفريق يعاني من نزلة برد شديدة تسببت في خروجه من المباراة.

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وأضاف طبيب الفريق في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "عمار عانى من ضيق تنفس خلال المباراة بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، مما دفع الجهاز الفني للفريق لاستبداله تجنبا لتعرضه لأي مضاعفات".

وأتم "اللاعب سينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان عليه وتعافيه بشكل تام".

وقال والد اللاعب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "محمد عمار كان يعاني من دور برد شديد قبل المباراة وتم عمل الإسعافات الأولية بعد سقوطه أثناء المباراة".

وأكمل والد اللاعب "تم نقل محمد إلى سيارة الإسعاف لتلقي جلسة أكسجين وبقي على مقاعد البدلاء مع زملائه بقية دقائق المباراة الأخيرة".

وانتهت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتعادل الإسماعيلي للمرة الثاني تواليا وأصبح في رصيده 6 نقاط في المركز الـ 11، فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 6 جولات.

وسيلتقي الإسماعيلي في الجولة المقبلة مع مودرن سبورت، فيما يستضيف الحرس خصمه طلائع الجيش.

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