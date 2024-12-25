على رأسهم كهربا.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي أمام المصري

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 19:17

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - استاد أبيدجان - كهربا

يستعد الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام المصري ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة متساويا مع الزمالك لكن الفريق البورسعيدي لعب مباراة أقل.

فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط لكنه لعب 4 مباريات فقط.

أخبار متعلقة:
السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كهربا والسولية وسام أبو علي: كنت حزينا عند استبدالي في مباراة باتشوكا.. وهذا سبب احتفالي مع كهربا قبل مباراة شباب بلوزداد.. رسائل شديدة اللهجة من جمهور الأهلي لـ الشناوي وكهربا مصدر لـ في الجول: كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير

ويفقد الأهلي مجموعة من اللاعبين خلال مباراة المصري لأسباب مختلفة.

ويكشف FilGoal.com قائمة مستبعدي الأهلي أمام المصري كالتالي:

محمود كهربا.. (أسباب فنية)

يوسف أيمن.. (أسباب فنية)

رضا سليم.. (إصابة)

كريم وليد.. (إصابة)

مصطفى أبو الخير.. (إصابة)

كريم فؤاد.. (إصابة)

طاهر محمد طاهر.. (إصابة)

محمد هاني.. (إصابة)

مصطفى مخلوف.. (إصابة)

محمد عبد الله.. (إصابة).

الأهلي المصري
نرشح لكم
عودة عمر كمال.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المصري مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) فاركو.. جووول أووول رااائع تعادل سلبي جديد.. نقطة لـ الاتحاد ومودرن سبورت في الإسكندرية تلقى جلسة أكسجين في الملعب.. طبيب الإسماعيلي يكشف تطورات حالته الصحية تشكيل بيراميدز - ماييلي واوجولا يقودان الهجوم أمام فاركو.. وأوباما على الدكة الفوز الأول يتأجل.. تعادل مثير بين الإسماعيلي وحرس الحدود مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول يكشف مصير ميكالي.. وكولينا يحسم رئيس لجنة الحكام منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن نهاية أزمة إسلام سليماني
أخر الأخبار
عودة عمر كمال.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المصري 32 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) فاركو.. جووول أووول رااائع 51 دقيقة | الكرة المصرية
تعادل سلبي جديد.. نقطة لـ الاتحاد ومودرن سبورت في الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
تلقى جلسة أكسجين في الملعب.. طبيب الإسماعيلي يكشف تطورات حالته الصحية ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - ماييلي واوجولا يقودان الهجوم أمام فاركو.. وأوباما على الدكة ساعة | الكرة المصرية
على رأسهم كهربا.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأول يتأجل.. تعادل مثير بين الإسماعيلي وحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
بينهم صلاح.. موندو ديبورتيفو: برشلونة وضع قائمة من 6 لاعبين لضمهم مجانا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية