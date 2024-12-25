على رأسهم كهربا.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي أمام المصري
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 19:17
كتب : أحمد الخولي
يستعد الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام المصري ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
ويحتل المصري صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة متساويا مع الزمالك لكن الفريق البورسعيدي لعب مباراة أقل.
فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط لكنه لعب 4 مباريات فقط.
ويفقد الأهلي مجموعة من اللاعبين خلال مباراة المصري لأسباب مختلفة.
ويكشف FilGoal.com قائمة مستبعدي الأهلي أمام المصري كالتالي:
محمود كهربا.. (أسباب فنية)
يوسف أيمن.. (أسباب فنية)
رضا سليم.. (إصابة)
كريم وليد.. (إصابة)
مصطفى أبو الخير.. (إصابة)
كريم فؤاد.. (إصابة)
طاهر محمد طاهر.. (إصابة)
محمد هاني.. (إصابة)
مصطفى مخلوف.. (إصابة)
محمد عبد الله.. (إصابة).
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