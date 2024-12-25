الفوز الأول يتأجل.. تعادل مثير بين الإسماعيلي وحرس الحدود

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

خطف الإسماعيلي نقطة على ملعبه من حرس الحدود رغم تأخره بثنائية بنتيجة 2-2 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

تقدم حرس الحدود بفضل هدفي محمود ممدوح ومحمد بيومي (عكسي)، فيما سجل للإسماعيلي علي الملواني ومروان حمدي.

وتأجل فوز حرس الحدود الأول في الموسم لحين إشعار آخر، ويتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 6 جولات.

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فيما حقق الإسماعيلي تعادله الثاني تواليا وأصبح في رصيده 6 نقاط في المركز الـ 11.

وسيلتقي الإسماعيلي في الجولة المقبلة مع مودرن سبورت، فيما يستضيف الحرس خصمه طلائع الجيش.

وصف المباراة

بدأ حرس الحدود مهاجما فأهدر حازم العسكري برأسية فرصة الأول في الدقيقة 5.

وأكمل الضيوف محاولاتهم عن طريق محمود ممدوح وفوزي الحناوي لكنها وجدت كمال السيد متصديا لها في المرتين خلال الدقيقتين 8 و9.

وتقدم الحرس بهدف في الدقيقة 25 عن طريق محمود ممدوح بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من كاريديولا موفوسي.

حاول الإسماعيلي تهديد مرمى الحرس في الشوط الأول لكن دون خطورة محققة لينتهي بتقدم الضيوف.

في الشوط الثاني سجل محمد بيومي هدفا عكسيا برأسية بعد ركلة حرة مباشرة نفذها فوزي الحناوي لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الحرس في الدقيقة 47.

هدف عكسي هو الثاني بعد هدف محمد عادل لصالح الزمالك ضد سيراميكا في الجولة الماضية.

وشارك علي الملواني بدلا من محمد حسن في الدقيقة 49، وبعد 6 دقائق أدرك الملواني التعادل بتسديدة أرضية بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من خالد النبريص.

وتحصل إريك تراوري على ركلة جزاء في الدقيقة 62 وانبرى لها مروان حمدي وسددها في الشباك مدركا التعادل للدراويش في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 77 خرج محمد عمار لاعب الإسماعيلي وعوضه هشام محمد، والتقطته العدسات داخل سيارة الإسعاف.

حاول لاعبو الحرس مباغتة مرمى الإسماعيلي لكن دون خطورة محققة، لتنتهي المباراة بتعادل بين الفريقين.

الإسماعيلي حرس الحدود الدوري المصري
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