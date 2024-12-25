بينهم صلاح.. موندو ديبورتيفو: برشلونة وضع قائمة من 6 لاعبين لضمهم مجانا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن خطة نادي برشلونة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يراقب وضع عددًا من اللاعبين التي تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم تمهيدا لضمهم مجانا.

ويرغب برشلونة في تكرار تجربة ضم عدد من اللاعبين مجانا مثل إلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي، وإينيجو مارتينيز من أتليتك بلباو، وأندرياس كرستينسين من تشيلسي، وفرانك كيسي من ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على أحد هؤلاء اللاعبين لن يكون سهلاً في ظل المنافسة مع عدد من الأندية الأخرى التي تريد الحصول على تلك الميزة بالحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين دون دفع أي مقابل مادي.

وجاءت قائمة اللاعبين التي وضعها برشلونة لمراقبتهم ، المصري محمد صلاح جناح ليفربول، والألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، والكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ، والكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي، والألماني جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ، والغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال.

ووفقا للصحيفة ينتظر برشلونة تطورات المفاوضات بين ليفربول وصلاح، ولم يتخذ أي خطوات نحو النجم المصري بعد في ظل تواجد لامين يامال جناح الفريق الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، والمتوج ببطولة اليورو مع منتخب إسبانيا.

وذكرت الصحيفة أن ديكو المدير الرياضي في برشلونة سافر للقاء جوناثان تاه ووكيله وكانت المحادثات مثمرة بين الطرفين.

وسينتظر برشلونة لمعرفة تطورات المفاوضات مع النجم المصري رغم أنه لم يتخذ أي خطوات نحو النجم المصري في ظل تواجد لامين يامال.

كما يرغب هانز فليك المدير الفني لبرشلونة في ضم ثنائي بايرن ميونيخ الذين تدربا تحت قيادته قبل 3 مواسم، وهما ألفونسو ديفيز، وجوشوا كيميتش.

ورغم أن لاعب الوسط الشاب كاسادو قلل من اهتمام برشلونة بـ كيميتش الذي كان أحد الأهداف القديمة لبرشلونة، إلا أن فليك سيكون سعيدا بضمه، بالإضافة إلى أن راتبه سيكون مناسبا لسياسة النادي.