مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول يكشف مصير ميكالي.. وكولينا يحسم رئيس لجنة الحكام

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

واتخذ اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم الأربعاء، 16 قرارًا بينهم إلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

ووقع ميكالي عقدًا مع اتحاد الكرة في سبتمبر 2024 لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com إن البند الخاص بإلغاء جميع القرارات التي تمت خلال شهري نوفمبر وديسمبر لا ينطبق على روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب.

واستدرك "ولكن سيتم مراجعة كافة العقود التي تم توقيعها خلال الأشهر الستة الأخيرة لاتخاذ أي تعديلات بشأنها".

وعن مصير رئيس لجنة الحكام، أوضح المصدر "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة في انتظار ترشيح بييرلويجي كولينا رئيس إدارة الحكام في فيفا لرئاسة لجنة الحكام المصرية".

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة اتخذ 16 قرارًا بعد الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء لتعيين مدير تنفيذي للاتحاد، وتشكيل لجنة فنية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات.. للإطلاع على تفاصيل قرارات اتحاد الكرة بالضغط هنا