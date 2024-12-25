كأس الخليج - السعودية تستعيد التوازن بفوز مثير على اليمن في الوقت القاتل

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية ضد اليمن

استعاد المنتخب السعودي توازنه في منافسات بطولة كأس الخليج بالفوز على اليمن.

وفاز منتخب السعودية على اليمن 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج.

وسجل محمد كنو ومصعب الجوير وعبد الله الحمدان أهداف منتخب السعودية.

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فيما سجل هارون الزبيدي وعبد الله صبرة هدفي منتخب اليمن.

الفوز رفع رصدي منتخب السعودية إلى 3 نقاط متساويا مع العراق والبحرين قبل مباراة المنتخبين بعد قليل.

فيما توقف منتخب اليمن عند صفر من النقاط بعد الخسارة أمام العراق والسعودية.

هيرفي رينار حقق فوزه الرسمي الأول في مباراته الرابعة خلال الولاية الثانية مع السعودية.

وافتتح هارون الزبيدي التسجيل لمنتخب اليمن عند الدقيقة الثامنة من المباراة.

وعزز عبد الله صبرة تقدم منتخب اليمن وسجل الهدف الثاني في شباك السعودية عند الدقيقة 27.

ونجح محمد كنو في تقليص الفارق وتسجيل هدف السعودية الأول عند الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سدد مصعب الجوير ركلة جزاء بنجاح على يمين حارس اليمن معلنا التعادل في الدقيقة 57.

وفي الوقت القاتل وتحديدا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح عبد الله الحمدان في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب السعودي ليحصل على 3 نقاط ثمينة.

السعودية كأس الخليج
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