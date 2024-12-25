وعد من كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد

قدم الفرنسي كيليان مبابي وعدا لجماهير ريال مدريد الإسباني.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويتألق النجم الفرنسي في الفترة الأخيرة منذ انتقاله لصفوف الملكي.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أحد في ريال مدريد سيندم على التعاقد معي".

وأضاف "أريد الفوز بالألقاب في 2025، هذه مهمتي".

صاحب الـ 26 عاما خاض حتى الآن 24 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4.

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وتألق مبابي في التسجيل في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا وضد جيرونا وإشبيلية في الدوري الإسباني وضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الفترة الأخيرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الثالث من يناير المقبل لحساب المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري الإسباني.

وتأجلت المباراة حينها بسبب إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا.

وفي يناير أيضا سيخوض ريال مدريد مواجهات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وسيلتقي مع ريال مايوركا في نصف النهائي، وفي حال فوزه سيواجه المنتصر من لقاء أتليتك بلباو وبرشلونة.