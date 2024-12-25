الزمالك يقدم شكوى للاحتجاج على الأحداث التحكيمية لمباراة طلائع الجيش

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

إصابة محمد حمدي في أبرز صور تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش

أرسل الزمالك شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للاحتجاج رسميا على أحداث مباراة طلائع الجيش التي شهدت أخطاء تحكيمية.

وتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتضمنت شكوى الزمالك الاحتجاج على واقعة إصابة محمد حمدي لاعب الفريق بعد تدخل من حارس طلائع الجيش، والتي أدت لإصابة لاعب الزمالك بشرخ في الضلوع وتكوين هواء على الرئة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

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ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري متصدر الترتيب.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

استمرارًا لمسلسل الأخطاء التحكيمية المستمرة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت كل هذه المباريات ارتكاب أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن شكل إدارة مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الحالية.

حيث بإجماع أراء خبراء التحكيم المصريين والأجانب، يستحق الزمالك في مباراته أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد تعمد التدخل من حارس مرمى المنافس على محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، دون أدنى قرار من حكم الساحة طارق مجدي أو طاقم تقنية الفيديو " الفار" وائل فرحان.

واعتبار الواقعة مخالفة على لاعب الزمالك في قرار يعكس موقف غريب من التحكيم في كل قراراته في مباريات الزمالك، بالرغم من شدة الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق، والذي يعاني من شرخ بالضلوع وتجمع هوائي بالرئة وتم حجزة في للعناية الطبية بالمستشفى.

ويتساءل مجلس إدارة نادي الزمالك عن الجهة التي تُدير لجنة الحكام في الوقت الحالي، في ظل تأخر تعيين الخبير الأجنبي في ظل الحاجة الماسة لتعيينه لتحسين شكل الكرة المصرية، التي تشهد حملة ممنجهة لإرهاب الحكام ولتزييف الواقع، واستمرار هذه الحملة ينذر بإفساد البطولات وتحويلها لمسرحية هزلية تفتقد المصداقية، مؤكداً أنه كمجلس مُنتخب لإدارة النادي يعبر عن إرادة عشرات الملايين من مشجعي الزمالك يدرك واجباته وحقوقه للحفاظ على حقوق نادي الزمالك من أى تجاوز .

ويعلن نادي الزمالك عن قيامه بإرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة للاحتجاج رسميا على أحداث مباراة طلائع الجيش التى شهدت أخطاء تحكيمية فجة أثرت على نتيجة المباراة مؤكداً سعيه المستمر للحفاظ على حقوقه المشروعة .

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