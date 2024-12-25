سكاي: فرانكفورت يرفض إعارة مهاجمه رغم العروض العديدة

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إيجور ماتانوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت تلقى العديد من طلبات الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية.

ماتانوفيتش لا يشارك كثيرا في ظل تألق عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي هذا الموسم.

وذكر التقرير أن نادي فرانكفورت يرغب في الاحتفاظ بالمهاجم البالغ من العمر 21 عامًا ولا يخطط للسماح له بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن إدارة فرانكفورت تنظر لماتانوفيتش كلاعب مهم للغاية.

ولم يستبعد التقرير حدوث تغيير في وجهة نظر إدارة فرانكفورت في الأيام المقبلة.

ويمتد عقد ماتانوفيتش الذي انضم لفرانكفورت الصيف الماضي حتى عام 2029.

وشارك الدولي الكرواتي في 20 مباراة هذا الموسم، أغلبها كبديل.

وسجل ماتانوفيتش هدفين وصنع 1.

فيما تألق مرموش بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 خلال 24 مباراة لعبها هذا الموسم في مختلف المسابقات.

أما إيكيتيكي فقد سجل 11 هدفا وصنع 6 خلال 23 مباراة شارك فيها.