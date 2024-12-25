كأس الخليج - الاتحاد الإماراتي يهاجم التحكيم في مباراة الكويت

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

منتخب الكويت أمام الإمارات في كأس الخليج

عبر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من أخطاء التحكيم في لقاء الكويت ببطولة كأس الخليج.

وحقق منتخب الكويت الفوز الأول في بطولة كأس الخليج على حساب الإمارات 2-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
كأس الخليج - مدرب قطر يكشف سبب الخسارة أمام عمان كأس الخليج - الكويت تحقق الفوز الأول بهدف قاتل أمام الإمارات كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن كأس الخليج - عمان تقلب الطاولة على قطر وتحقق الفوز الأول

عبّر اتحاد الإمارات لكرة القدم عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي رافقت لقاء المنتخبين الشقيقين الإماراتي والكويتي في خليجي زين 26،والتي أثرت في نتيجة المباراة.

وعبر اتحاد الكرة عن انزعاجه من تلك الأخطاء، مؤكدًا أن الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب كوامي غير صحيح، وبالتالي فإن طرده غير صحيح أيضا، فضلاً عن تدخلات "VAR" غير السليمة والتي تفتقد إلى الإنصاف.

وطالب الاتحاد من خلال الخطاب الذي أرسله للاتحاد الخليجي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البطولة ومصالح المنتخبات المشاركة من الأخطاء التحكيمية،

مشيرًا إلى أن تكرارها في مبارياته سيؤثر سلباً في البطولة وسمعتها.

ودعا اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى إعطاء التحكيم أولوية في كأس الخليج العربي، التي تحظى باهتمام المنتخبات المشاركة فيها، مؤكداً على ضرورة اختيار حكام مؤهلين الإدارة المباريات.

Image

سجل هدف الإمارات كايو كانيدو في الدقيقة السادسة، قبل أن يحرز محمد دحام هدف التعادل للكويت في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 90 سجل المنتخب الكويتي هدف الفوز عن طريق معاذ الأصيمع.

وحقق المنتخب العماني الفوز على قطر لحساب الجولة ذاتها بنفس النتيجة.

وتقاسم المنتخب الكويتي صاحب الأرض، صدارة المجموعة مع عمان في صدارة المجموعة بنفس النقاط والأهداف المسجلة والمتلقاة.

وتعادل المنتخب الكويتي في الجولة الأولى أمام عمان 1-1، وبذات النتيجة تعادل منتخبا الإمارات وقطر.

ويلتقي المنتخب الكويتي في الجولة الأخيرة أمام قطر، فيما تواجه عمان منتخب قطر.

[video:1]

الكويت الإمارات كأس الخليج خليجي 26
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 25 ديسمبر - نهائي مرتبط السلة.. والدوري المصري كأس الخليج - مدرب قطر يكشف سبب الخسارة أمام عمان استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم كأس الخليج - الكويت تحقق الفوز الأول بهدف قاتل أمام الإمارات كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن كأس الخليج - عمان تقلب الطاولة على قطر وتحقق الفوز الأول كأس الخليج - رينار: أتفهم خيبة أمل السعوديين.. ولكن عليهم عدم الاستسلام مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات جارية بشأن بونجاح.. والشمال القطري يرفض تركه لهذا السبب
أخر الأخبار
منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن نهاية أزمة إسلام سليماني 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
وعد من كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد 37 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يقدم شكوى للاحتجاج على الأحداث التحكيمية لمباراة طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
سكاي: فرانكفورت يرفض إعارة مهاجمه رغم العروض العديدة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(2) حرس الحدود.. جووول الملواني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) مودرن.. تسديدة تعلو العارضة ساعة | الدوري المصري
كأس الخليج - الاتحاد الإماراتي يهاجم التحكيم في مباراة الكويت ساعة | الوطن العربي
تشكيل الإسماعيلي – تراوري يقود الهجوم أمام حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة