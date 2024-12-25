كأس الخليج - الاتحاد الإماراتي يهاجم التحكيم في مباراة الكويت

عبر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من أخطاء التحكيم في لقاء الكويت ببطولة كأس الخليج.

وحقق منتخب الكويت الفوز الأول في بطولة كأس الخليج على حساب الإمارات 2-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

عبّر اتحاد الإمارات لكرة القدم عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي رافقت لقاء المنتخبين الشقيقين الإماراتي والكويتي في خليجي زين 26،والتي أثرت في نتيجة المباراة.

وعبر اتحاد الكرة عن انزعاجه من تلك الأخطاء، مؤكدًا أن الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب كوامي غير صحيح، وبالتالي فإن طرده غير صحيح أيضا، فضلاً عن تدخلات "VAR" غير السليمة والتي تفتقد إلى الإنصاف.

وطالب الاتحاد من خلال الخطاب الذي أرسله للاتحاد الخليجي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البطولة ومصالح المنتخبات المشاركة من الأخطاء التحكيمية،

مشيرًا إلى أن تكرارها في مبارياته سيؤثر سلباً في البطولة وسمعتها.

ودعا اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى إعطاء التحكيم أولوية في كأس الخليج العربي، التي تحظى باهتمام المنتخبات المشاركة فيها، مؤكداً على ضرورة اختيار حكام مؤهلين الإدارة المباريات.

سجل هدف الإمارات كايو كانيدو في الدقيقة السادسة، قبل أن يحرز محمد دحام هدف التعادل للكويت في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 90 سجل المنتخب الكويتي هدف الفوز عن طريق معاذ الأصيمع.

وحقق المنتخب العماني الفوز على قطر لحساب الجولة ذاتها بنفس النتيجة.

وتقاسم المنتخب الكويتي صاحب الأرض، صدارة المجموعة مع عمان في صدارة المجموعة بنفس النقاط والأهداف المسجلة والمتلقاة.

وتعادل المنتخب الكويتي في الجولة الأولى أمام عمان 1-1، وبذات النتيجة تعادل منتخبا الإمارات وقطر.

ويلتقي المنتخب الكويتي في الجولة الأخيرة أمام قطر، فيما تواجه عمان منتخب قطر.

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