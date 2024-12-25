تشكيل الإسماعيلي – تراوري يقود الهجوم أمام حرس الحدود

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة السادسة من الدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد حرس الحدود في المباراة التي تقام على استاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

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المرمى: كمال السيد

الدفاع: محمد بيومي – محمد عمار – محمد نصر – حاتم سكر

الوسط: عبد الرحمن الدح – محمد حسن – عماد حمدي

الهجوم: إريك تراوري – مروان حمدي – خالد النبريصي

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

المرمى: محمد سيحا

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم – عبد الرحمن جودة – محمد الدغيمي

الوسط: فوزي الحناوي – محمد مجلي – محمد أشرف روقا – كواسي إيسو

الهجوم: حازم العسكري – محمود ممدوح – كارديولا تريسور

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، ويأتي حرس الحدود في المركز الأخير برصيد نقطتين.

الإسماعيلي حرس الحدود الدوري المصري
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