التشكيل - متولي يقود دفاع الاتحاد.. وساكالا في هجوم مودرن سبورت

أعلن كل من بابافاسيليو مدرب الاتحاد السكندري وفرانك دوما مدرب مودرن سبورت تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الاتحاد مع مودرن سبورت على استاد الإسكندرية في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود محمود متولي دفاع الاتحاد السكندري في المباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – محمود شبانة – مروان داوود.

الوسط: بينجامين بواتنج – فيليبي ناسيمينتو – مورو ساليفو.

الهجوم: فادي فريد – إيمانويل أبيه – كريم الديب.

ويلعب إينوك ساكالا بهجوم مودرن بجوار فيجيري أوكينابيريهي

وجاء تشكيل مودرن بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: باسم علي – محمد دسوقي – علي الفيل – عبد الرحمن رشدان – جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد – عبد الله محمد – علي زعزع.

الهجوم: إينوك ساكالا – فيجيري أوكينابيرهي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل مودرن المركز 17 برصيد 3 نقاط.