لجنة فنية تضم حسن شحاتة وتغيير رئيس المسابقات ومد القيد.. تعرف على قرارات اتحاد الكرة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:12

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قرارات مجلس الإدارة بعد الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت القرارات كالآتي:

تعيين مصطفى عزام مديرا تنفيذيا للاتحاد.

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قبول اعتذار وليد العطار عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير تنفيذي، وإسناد مهمة منسق مجلس الإدارة له.

استمرار علاء نبيل في منصبه كمدير فني للاتحاد.

تعيين سيد بخيت رئيسا للجنة المسابقات.

إلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

تكليف السيد المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم والتسلم.

فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق للسادة أعضاء المجلس تم الآتي:

تشكيل لجنة فنية لاتحاد الكرة تضم كل من (حسن شحاتة – محسن صالح – علي أبو جريشة – حلمي طولان – حسن فريد – محمد عمر – أحمد حسن – عبد الظاهر السقا).

اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد و تقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه

اطلع المجلس على تقرير إدارة المسابقات و وافق على ما جاء به و تقرر عرض مقترح الموسم المقبل شفي الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتباراً من الأول من يناير.

كما تقرر تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالي:

سيد بخيت رئيسا للجنة

خالد كامل عضوا

ياسر رأفت عضوا

مجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )

مصطفى عيسى عضوا عن القسم الثالث

ناصر فراج مقررا

قرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من الكابتن / چيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام.

تقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل و ذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم.

اعتباراً من الأول من يناير المقبل يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة و ذلك تخفيفاً على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول.

عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد و إداراته و العمل بالمنتخبات الوطنية.

يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير 2025 ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من 1 يناير حتى 8 فبراير المقبلين.

الموافقة على هيكل إدارة الإعلام المقدم من أسامة إسماعيل.

تعديل بدلات المديرين الفنيين للقطاعات طبقا للكشف المقدم.

قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادي و ذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي و التي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء ، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية و مناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

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