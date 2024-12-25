سكاي: ليفربول استفسر عن إمكانية ضم كولو مواني.. ويونايتد يراقب الموقف

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول ومانشستر يونايتد يراقبان وضع راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان مع فريقه.

وأصبح رحيل االمهاجم الفرنسي عن ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مسألة وقت، حسب العديد من التقارير.

وذكر تقرير سكاي أن هناك محادثات ملموسة مع الفرق التي ترغب في ضمه على سبيل الإعارة.

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بينما يرغب باريس سان جيرمان في تضمين بند الشراء في عقد الإعارة.

وأفاد التقرير بأن ليفربول جمع المعلومات عن إمكانية ضم كولو مواني، لكن لم يحدث أي شيء آخر حتى الآن.

فيما يراقب مانشستر يونايتد الموقف، لكن فرص انتقاله إلى الشياطين الحمر تبدو ضعيفة، حسب التقرير.

كما أضاف التقرير أن توتنام ولايبزيج مهتمان به.

وحسب التقارير، فإن لويس إنريكي المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية ليس في حاجة لخدماته.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وفي هذا الوقت كان لويس إنريكي قد عين لتدريب الفريق وبالتالي فالتعاقد مع كولو مواني جاء بموافقته.

وشارك راندال مع باريس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل هدفين وصنع 1.

وخرج كولو مواني من قائمة الفريق في المباريات الـ3 الأخيرة، ضد ليون وموناكو في الدوري الفرنسي ولانس في كأس فرنسا.

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