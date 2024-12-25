مدرب إسبانيا: في كأس العالم سيكون مستوانا أفضل من الآن

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

يرى لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا أن فريقه سيكون أفضل وقت كأس العالم 2026 أكثر من الآن.

وقال دي لافوينتي في حوار مع صحيفة آس: "من الصعب أن تتخيل أن عام 2024 كان سيسير بتلك المثالية وأنا أقول لأننا كنا نعرف أن هناك مساحة للتطور، ولكن النتائج خدمتنا وتوجنا بالألقاب".

وعن رفضه لعروض تدريب خارجية قال: "أنا والاتحاد الإسبانية نريد أن نستمر متحدين وأنا متأكد أننا لن نواجه مشكلة وسيتم حل جميع العمور".

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وواصل "أنا لست الشخص الي يحفز بالمال ولكن عن طريقة نسبة السعادة وأنا سعيد جدا مع منتخب إسبانيا ولا أفكر في أي شيء سوى تحقيق حلمي ولا يوجد مصدر فخر أكثر من تدريب منتخب بلادي".

وتابع "نريد الحفاظ على لقب دوري الأمم الأوروبية وهو أمر صعب لبطولة تنافسية ولكن خطوتنا الأولى هي مواجهة هولندا".

وأضاف "هناك وقت قليل للتحضير لكأس العالم 2026 لأن 18 شهرا تمر بسرعة ولكن أنا متفائل بسبب تواجدي مع تلك المجموعة وأرى أننا سنكون بذلك الوقت أفضل من الآن".

وتوج منتخب إسبانيا بيورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا
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