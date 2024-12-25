إصابة رضا سليم بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 14:51

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - رضا سليم

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعبه المغربي رضا سليم التي تعرض لها خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن إصابة رضا سليم عبارة عن قطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة.

وأن اللاعب سوف يخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد طريقة علاجه.

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وغادر رضا سليم مباراة شباب بلوزداد في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه بيرسي تاو.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري في الجولة السادسة من الدوري غدا الخميس على ملعب برج العرب.

الأهلي الدوري المصري رضا سليم
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