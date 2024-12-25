بيلا يتقدم بشكوى ضد خصم 3 نقاط من رصيده

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 14:30

كتب : رضا السنباطي

محمد نصر لاعب بيلا

أعلن نادي بيلا تقدمه بشكوى في اتحاد الكرة ضد قرار خصم 3 نقاط من رصيده ومنحها لمركز شباب القزازين.

وحصل فريق مركز شباب القزازين على 3 نقاط في مباراته ضد منافسه "بيلا" رغم الخسارة.

مينا وديع منسق عام فريق بيلا لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع اللاعب محمد نصر وكان آخر نادي لعب لع بنظام اتحاد الكرة هو مالية كفر الزيات وتحققنا من موقفه قبل مشاركته وحصلنا على إفادة اتحاد الكرة تؤكد صحة مشاركته وصحة قيده".

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وتابع "في الجولة الثالثة حققنا الانتصار على مركز شباب القزازين بهدفين مقابل هدف فتقدم القزازين بشكوى ضد اللاعب وتم إيقافه لحين التحقيق ثم صدر قرار بخصم 3 نقاط منا ومنحا للقزازين رغم أنه ليس خطأنا".

وأضاف "الخطأ يعود لاتحاد الكرة لأنه لم يظهر على نظامه قيد اللاعب في فريق ليبي بالتالي كنا سننتظر وصول البطاقة الدولية له ولكن ما ظهر هو وجوده في فريق مصري وتأكدنا من صحة المشاركة لذلك نطالب بحقنا".

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وفاز بيلا في المباراة على القزازين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من القسم الثاني ب.

واعترض مركز شباب القزازين على عدم قانونية إشراك محمد نصر لاعب بيلا.

وأقر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم قانونية إشراك اللاعب ليحتسب فريقه خاسر وحصول مركز شباب القزازين على 3 نقاط.

بيلا مركز شباب القزازين
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