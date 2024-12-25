الهداف التاريخي للنادي.. سيلتا فيجو يمدد عقد أسباس

أعلن نادي سيلتا فيجو تجديد عقد أسطورته ياجو أسباب لموسم إضافي.

ياجو اسباس النادي : سيلتا فيجو سيلتا فيجو

وسينتهي العقد الجديد لأسباس بنهاية الموسم المقبل بعد أن كان ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

أسباس هو الهداف التاريخي لنادي سيلتا فيجو برصيد 210 هدفا بفارق 98 هدفا عن أقرب ملاحقيه.

وسبق لأسباب اللعب لسيلتا فيجو في مناسبتين، الأولى من عام 2009 حتى 2013 بعد صعوده من أكاديمية الفريق.

وكان سيلتا فيجو هو بوابة أسباس للاحتراف بليفربول قبل أن يعود سريعا إلى إسبانيا نحو إشبيلية.

وفي 2015 انضم أسباس لسيلتا فيجو من جديد ويقضي موسمه التاسع على التوالي بقميص الفريق حتى الآن والذي كتب تاريخه باسمه كأحد أكبر أساطير النادي.

ويحتل أسباس المركز الـ 19 في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني برصيد 161 هدفا.

منذ بداية الموسم الحالي شارك أسباس بقميص سيلتا فيجو في 16 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

ويحتل سيلتا فيجو حاليا المركز 11 برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مايوركا صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.