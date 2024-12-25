الهداف التاريخي للنادي.. سيلتا فيجو يمدد عقد أسباس

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 13:40

كتب : FilGoal

أسباس

أعلن نادي سيلتا فيجو تجديد عقد أسطورته ياجو أسباب لموسم إضافي.

ياجو اسباس

النادي : سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

وسينتهي العقد الجديد لأسباس بنهاية الموسم المقبل بعد أن كان ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

أسباس هو الهداف التاريخي لنادي سيلتا فيجو برصيد 210 هدفا بفارق 98 هدفا عن أقرب ملاحقيه.

أخبار متعلقة:
أسباس: تعاقد ريال مدريد مع مبابي رائع ولكن يجب تقسيم الإيرادات بشكل أفضل أسباس: لن أستسلم للظهور مع إسبانيا.. وبرشلونة يملك لاعبين أفضل من ريال مدريد أسباس: لا أتفق مع ما قاله عني لويس إنريكي.. معه لم تمتلك إسبانيا خطة "ب" من أمير إلى ملك.. سيلتا فيجو يعلن تجديد عقد أسباس بطريقة مميزة

وسبق لأسباب اللعب لسيلتا فيجو في مناسبتين، الأولى من عام 2009 حتى 2013 بعد صعوده من أكاديمية الفريق.

وكان سيلتا فيجو هو بوابة أسباس للاحتراف بليفربول قبل أن يعود سريعا إلى إسبانيا نحو إشبيلية.

وفي 2015 انضم أسباس لسيلتا فيجو من جديد ويقضي موسمه التاسع على التوالي بقميص الفريق حتى الآن والذي كتب تاريخه باسمه كأحد أكبر أساطير النادي.

ويحتل أسباس المركز الـ 19 في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني برصيد 161 هدفا.

منذ بداية الموسم الحالي شارك أسباس بقميص سيلتا فيجو في 16 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

ويحتل سيلتا فيجو حاليا المركز 11 برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مايوركا صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

سيلتا فيجو الدوري الإسباني ياجو أسباس
نرشح لكم
سبورت تشكف خطة برشلونة بشأن مستقبل فيتور روكي أولمو يختار أسعد لحظاته في 2024.. وأمنيته للعام الجديد قبل مواجهة ريال مدريد.. فالنسيا يعلن اسم مدربه الجديد برشلونة يعلن إصابة فيران توريس كوبي: فالنسيا يقرر تعيين مدرب وست بروميتش بعد دفع الشرط الجزائي الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج ريال مدريد.. الأولوية للدفاع الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج برشلونة.. لاعب مطلوب رغم الأزمة المالية يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير
أخر الأخبار
أزمة بين قطبي المغرب.. الرجاء يقرر مقاضاة رئيس الوداد 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
إصابة رضا سليم بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة 14 دقيقة | الدوري المصري
بيلا يتقدم بشكوى ضد خصم 3 نقاط من رصيده 34 دقيقة | القسم الثاني
سلوت: أتمنى أن يساعدني صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد على التتويج بالدوري 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم استثنائي ينتظر صلاح أمام ليستر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الهداف التاريخي للنادي.. سيلتا فيجو يمدد عقد أسباس ساعة | الدوري الإسباني
سبورت تشكف خطة برشلونة بشأن مستقبل فيتور روكي ساعة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين – القناة يتقدم بتظلم لاتحاد الكرة ضد إيقاف عبد الناصر محمد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة