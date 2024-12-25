سبورت تشكف خطة برشلونة بشأن مستقبل فيتور روكي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 13:13

كتب : FilGoal

فيتور روكي - ريال بيتيس

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن موقف برشلونة بشأن مستقبل لاعبه فيتور روكي المعار لريال بيتيس.

فيتور روكي

النادي : ريال بيتيس

برشلونة

ويقضي روكي الموسم الحالي معارا من برشلونة إلى بيتيس.

وفقا لسبورت فإن برشلونة يرغب في بيع فيتور روكي عقب نهاية فترة إعارته لبيتس.

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القرار جاء بسبب صعوبة عودة اللاعب من جديد للفريق خاصة بعد الموسم الأول الذي قضاه بالنادي والذي لم يكن سعيدا به.

ولم يشارك روكي كثيرا بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

قلة مشاركة روكي جعلته يخرج بأكثر من تصريح عن عدم شعوره بالسعادة عندما كان لاعبا بقميص البلوجرانا.

وفضل هانس فليك مدرب برشلونة إعطاء الفرصة خلال الموسم الحالي لروكي من أجل الخروج على سبيل الإعارة ليشارك بانتظام.

وعلى الرغم من بحث برشلونة عن مهاجم آخر ليلعب بجوار ليفاندوفسكي إلا أن النادي لا يفكر في روكي كخيار ويريد بيعه بالصيف المقبل.

ويتواجد بند يتيح لبيتيس التعاقد مع روكي بشكل نهائي عقب نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن توتنام وبالميراس يراقبان وضعية روكي بالفعل لإمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل.

وشارك المهاجم البرازيلي صاحب الـ 19 عاما منذ بداية الموسم مع بيتيس في 23 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني فيتور روكي
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