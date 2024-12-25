دوري المحترفين – القناة يتقدم بتظلم لاتحاد الكرة ضد إيقاف عبد الناصر محمد

تقدم نادي القناة بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الصادر من لجنة مسابقات القسم الثاني بإيقاف مدربه عبد الناصر محمد.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف عبد الناصر محمد لمدة 8 مباريات بسبب اعتراض المدرب خلال قيادته لفريق مالية كفر الزيات أمام دكرنس في دوري القسم الثاني ب.

وبسبب أحداث المباراة تم إيقاف عبد الناصر محمد 8 مباريات، قبل أن يرحل عن مالية كفر الزيات ويتولى تدريب القناة.

ويبدأ غدا الخميس عبد الناصر محمد مشواره مع القناة في الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر بمواجهة المرج.

وقبل رحيله عن مالية كفر الزيات ترك عبد الناصر محمد الفريق في صدارة المجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني ب برصيد 22 نقطة.