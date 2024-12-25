يجتمع مع طارق حامد من جديد.. نونو ألميدا مدربا لـ ضمك

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

احتفال طارق حامد بهدف ضمك أمام اتحاد جدة

أعلن نادي ضمك السعودي يوم الأربعاء تعيين البرتغالي نونو ألميدا كمدير فني للفريق.

مدرب فاركو السابق سيجتمع مع طارق حامد من جديد بعدما عمل كمساعد لجوزفالدو فيريرا في الجهاز الفني للزمالك موسم 2014-2015.

وسيتولى نونو ألميدا تدريب ضمك خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة سيد عبد الحفيظ: كنت مرحلة مع الأهلي وانتهت حسام عاشور: سأعود لـ الأهلي يوما ما طبيب الزمالك لـ في الجول: إصابة محمد حمدي بشرخ في الضلوع.. ووضعه تحت الملاحظة

وعمل نونو ألميدا في الدوري المصري مع فريق فاركو، حين تم تعيينه في مارس 2022.

لكنه أقيل من منصبه بعد 9 أشهر.

Image

ويلعب النجم الدولي المصري طارق حامد في صفوف ضمك، وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

طارق حامد انتقل قبل موسمين لاتحاد جدة قادما من الزمالك وحصد معه لقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وانتقل طارق حامد لصفوف ضمك في بداية الموسم المنصرم ولعب معه 26 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

الزمالك طارق حامد ضمك نونو ألميدا
نرشح لكم
رقم استثنائي ينتظر صلاح أمام ليستر في الدوري الإنجليزي أرنولد: أخاف من قطط صلاح.. ويمتلك فيديو لي وأنا أصرخ منها في منزله مروة عيد: مسؤولو اتحاد اليد لم يطمحوا لتأهلنا إلى كأس العالم.. وما يحدث مع عبد المنعم طبيعي مصدر من الأهلي لـ في الجول: هناك رغبة لضم تريزيجيه.. وأمر يمنع انتقاله في يناير تقرير تركي: الأهلي يقترب من الاتفاق مع تريزيجيه على ضمه بالموسم المقبل ظروف عائلية.. مدير السويحلي يكشف سبب فسخ عقد محمود علاء سلوت: صلاح يقدم ما يفعله منذ سنوات في ليفربول.. ويجب أن نوفر له المساعدة محمود علاء يوضح لـ في الجول سبب فسخ عقده مع السويحلي
أخر الأخبار
بيلا يتقدم بشكوى ضد خصم 3 نقاط من رصيده 20 دقيقة | القسم الثاني
سلوت: أتمنى أن يساعدني صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد على التتويج بالدوري 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم استثنائي ينتظر صلاح أمام ليستر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الهداف التاريخي للنادي.. سيلتا فيجو يمدد عقد أسباس ساعة | الدوري الإسباني
سبورت تشكف خطة برشلونة بشأن مستقبل فيتور روكي ساعة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين – القناة يتقدم بتظلم لاتحاد الكرة ضد إيقاف عبد الناصر محمد ساعة | الكرة المصرية
تقرير: لاعب بلوزداد يطالب بالرحيل بعد اشتباكات لفظية مع مدربه إثر سداسية الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
يجتمع مع طارق حامد من جديد.. نونو ألميدا مدربا لـ ضمك 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة