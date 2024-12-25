يجتمع مع طارق حامد من جديد.. نونو ألميدا مدربا لـ ضمك

أعلن نادي ضمك السعودي يوم الأربعاء تعيين البرتغالي نونو ألميدا كمدير فني للفريق.

مدرب فاركو السابق سيجتمع مع طارق حامد من جديد بعدما عمل كمساعد لجوزفالدو فيريرا في الجهاز الفني للزمالك موسم 2014-2015.

وسيتولى نونو ألميدا تدريب ضمك خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

وعمل نونو ألميدا في الدوري المصري مع فريق فاركو، حين تم تعيينه في مارس 2022.

لكنه أقيل من منصبه بعد 9 أشهر.

ويلعب النجم الدولي المصري طارق حامد في صفوف ضمك، وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

طارق حامد انتقل قبل موسمين لاتحاد جدة قادما من الزمالك وحصد معه لقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وانتقل طارق حامد لصفوف ضمك في بداية الموسم المنصرم ولعب معه 26 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.