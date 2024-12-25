الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك ضد طلائع الجيش

يواصل الزمالك مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم بعدما لعب ضد طلائع الجيش.

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري.

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موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل 29 ديسمبر 2024.

وتُلعب المباراة في استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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