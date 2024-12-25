سيد عبد الحفيظ: كنت مرحلة مع الأهلي وانتهت

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في الأهلي على سؤال هل اقترب من العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى أم لا.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت مرحلة مع الأهلي وانتهت، منظومة النادي ساعدتني كثيرا وحالفنا التوفيق في بطولات كثير ولم يحالفنا في بطولات أخرى".

وأضاف "لم أبخل بأي جهد على الأهلي مثلي مثل أي محب لهذا الكيان".

وأتم تصريحاته "في المستقبل قد يحدث أي شيء جديد ولكن لا أعرف ما هو".

ورحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في الأهلي بنهاية موسم 2022-2023 وجاء بعده خالد بيبو.

ومع بداية الموسم الجاري رحل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة، وتولى محمد رمضان منصب المدير الرياضي للأهلي مع تكليفه بمهام مدير الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري في الجولة السادسة من الدوري غدا الخميس على ملعب برج العرب.