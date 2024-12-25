أولمو يختار أسعد لحظاته في 2024.. وأمنيته للعام الجديد

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

شدد داني أولمو لاعب برشلونة على أن التتويج باليورو مع منتخب إسبانيا كان أسعد لحظاته في عام 2024.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتوج منتخب إسبانيا بيورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.

وقال أولمو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "أتمنى في العام الجديد الصحة لي ولعائلتي وللجميع، وأتمنى أيضا النجاح مع برشلونة والمنتخب الوطني والتتويج بالألقاب".

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وتابع "لقد كان عاما متكاملا بالنسبة لي توجت خلاله باليورو وعدت إلى برشلونة ولكن سأختار اليورو كأسعد لحظاتي، أتذكر العودة إلى إسبانيا ورؤية الناس وهم سعداء بنا كان شعورا لا يصدق".

وواصل "العودة إلى الوطن وتسجيل هدفي الأول بقميص برشلونة ورؤية عائلتي بالمدرجات، هذه لحظات سأظل ممتنا بها في عام 2024".

وانضم أولمو إلى برشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزج.

وشارك أولمو بقميص برشلونة حتى الآن في 15 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفا واحد.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نفطة وبفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة وريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة إسبانيا الدوري الإسباني داني أولمو
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