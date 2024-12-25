حسام عاشور: سأعود لـ الأهلي يوما ما

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

يعتقد حسام عاشور قائد الأهلي السابق أنه سيعود في أحد الأيام من جديد للعمل في القلعة الحمراء.

حسام عاشور

النادي : معتزل

الأهلي

وقال عاشور عبر قناة ETC: "لدي يقين أنني سأعود إلى الأهلي يوما ما".

وأضاف "قبل رحيلي عن الأهلي طلبت لعب موسم أخير من أجل أن أصبح أكثر لاعب في العالم تتويجا بالبطولات".

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وأكمل "جلست مع محمود الخطيب وبعدها وافقت على الاعتزال وحدث الأزمة التي حدثت وقتها، وأعتقد أنني تسرعت وقتها بسبب ما بدر مني".

وأتم تصريحاته "دخلت في فترة اكتئاب لمدة 8 شهور بعد رحيلي عن الأهلي، ووليد سليمان كان يساندني".

وكان حسام عاشور رحل عن الأهلي في عام 2020 وانضم للاتحاد السكندري لمدة موسم قبل أن يعتزل كرة القدم.

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