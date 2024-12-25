حسام عاشور: سأعود لـ الأهلي يوما ما

يعتقد حسام عاشور قائد الأهلي السابق أنه سيعود في أحد الأيام من جديد للعمل في القلعة الحمراء.

حسام عاشور النادي : معتزل الأهلي

وقال عاشور عبر قناة ETC: "لدي يقين أنني سأعود إلى الأهلي يوما ما".

وأضاف "قبل رحيلي عن الأهلي طلبت لعب موسم أخير من أجل أن أصبح أكثر لاعب في العالم تتويجا بالبطولات".

وأكمل "جلست مع محمود الخطيب وبعدها وافقت على الاعتزال وحدث الأزمة التي حدثت وقتها، وأعتقد أنني تسرعت وقتها بسبب ما بدر مني".

وأتم تصريحاته "دخلت في فترة اكتئاب لمدة 8 شهور بعد رحيلي عن الأهلي، ووليد سليمان كان يساندني".

وكان حسام عاشور رحل عن الأهلي في عام 2020 وانضم للاتحاد السكندري لمدة موسم قبل أن يعتزل كرة القدم.