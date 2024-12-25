مواعيد مباريات الأربعاء 25 ديسمبر - نهائي مرتبط السلة.. والدوري المصري

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 10:38

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - المصري ضد بيراميدز

تقام اليوم المباراة النهائية لدوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر والقنوات الناقلة

الدوري المصري

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الإسماعيلي × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

بيراميدز × فاركو.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس الخليج

السعودية × اليمن.. 4:25 مساء - أبوظبي الرياضية.

العراق × البحرين.. 7:30 مساء - أبوظبي الرياضية.

دوري المرتبط لكرة السلة

الأهلي × الاتحاد السكندري.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري كرة سلة كأس الخليج مواعيد مباريات الأربعاء
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