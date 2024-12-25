مواعيد مباريات الأربعاء 25 ديسمبر - نهائي مرتبط السلة.. والدوري المصري

الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

سيد عبد الحفيظ: كنت مرحلة مع الأهلي وانتهت

حسام عاشور: سأعود لـ الأهلي يوما ما

طبيب الزمالك لـ في الجول: إصابة محمد حمدي بشرخ في الضلوع.. ووضعه تحت الملاحظة

جودوين شيكا لـ في الجول: كنت متعطشا للتسجيل في الزمالك.. وشيكابالا أفضل لاعب في الدوري

قائد طلائع الجيش: مبارياتنا أمام الزمالك فأل حسن.. والبدء بـ ناصر منسي سهل علينا المهمة

بيراميدز يكشف أسباب غياب سداسي الفريق أمام فاركو

بسيوني: ما قدمناه أمام الزمالك مستوانا الحقيقي.. ولم أتخيل نتيجة الشوط الأول