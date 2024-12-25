مواعيد مباريات الأربعاء 25 ديسمبر - نهائي مرتبط السلة.. والدوري المصري
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 10:38
كتب : FilGoal
تقام اليوم المباراة النهائية لدوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر والقنوات الناقلة
الدوري المصري
الإسماعيلي × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الاتحاد السكندري × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
بيراميدز × فاركو.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
كأس الخليج
السعودية × اليمن.. 4:25 مساء - أبوظبي الرياضية.
العراق × البحرين.. 7:30 مساء - أبوظبي الرياضية.
دوري المرتبط لكرة السلة
الأهلي × الاتحاد السكندري.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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