طبيب الزمالك لـ في الجول: إصابة محمد حمدي بشرخ في الضلوع.. ووضعه تحت الملاحظة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 01:05

كتب : FilGoal

إصابة محمد حمدي في أبرز صور تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، تفاصيل إصابة محمد حمدي لاعب الفريق.

وتعرض حمدي لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس طلائع الجيش محمد شعبان، في الدقيقة 78 ليغادر ملعب المباراة.

وأوضح طبيب الزمالك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "إصابة حمدي عبارة عن شرخ في ضلعين وتجمع هوائي بين القفص الصدري والرئة نتيجة الاصطدام"

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وأكمل طبيب الزمالك "تكوين الهواء يعتبر حالة طارئة طبية، سيتم حجز اللاعب تحت الملاحظة وفي حالة زيادة نسبة الهواء سيكون هناك تدخل طبي بوضع أنبوبة صدرية لتفريغ الهواء لتعمل الرئة بالشكل الطبيعي".

وأضاف "الألم شديد وسيتم وضعه تحت الملاحظة لمدة يومين لتحديد هل سيكون هناك تدخل أم لا، ولكن اللاعب واعي والوظائف الحيوية جيدة".

وأتم طبيب الزمالك: "الأهم هي مرور الفترة الحرجة نتيجة تكوين الهواء، أما إصابة الشرخ في الضلوع فتحتاج إلى 3 أسابيع".

وضم الزمالك محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشارك حمدي هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري، ومباراة بالكونفدرالية، ومباراتي السوبر المصري جميعهم كبديل.

وتعادل الزمالك أمام مضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري متصدر الترتيب.

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