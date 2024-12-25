جودوين شيكا لـ في الجول: كنت متعطشا للتسجيل في الزمالك.. وشيكابالا أفضل لاعب في الدوري

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 00:51

كتب : حامد وجدي

جودوين شيكا - طلائع الجيش ضد الزمالك

أعرب النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش عن سعادته البالغة بالتسجيل في شباك الزمالك.

وسجل جودوين شيكا هدفين في شباك الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

وقال شيكا مهاجم طلائع الجيش عبر filgoal.com : "كنت متعطشا للتسجيل في مرمي الزمالك وكنت أبذل قصارى جهدي لتسجيل هدف، وفي النهاية سجلت هدفين".

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وأضاف "الهدف الأول لي في الزمالك كان مميزا، ولاعبي طلائع الجيش قالوا لي لقد سجلت هدفا عالميا وبالفعل هو كذلك بالنسبة لي".

وواصل "سجلت بعد غياب 4 مباريات عن إحراز الأهداف، زملائي في الفريق كانوا سعداء من أجلي وأرادوا مساعدتي على التسجيل".

وأجاب "بالنسبة لي أحمد رمضان لاعب سيراميكا أفضل مدافع، ومحمد الشناوي أفضل حارس مرمى ووسام أبو علي أفضل مهاجم، وشيكابالا أفضل لاعب في الدوري"

وأتم مهاجم طلائع الجيش "الحلم الذي يراودني هو اللعب في الأهلي أو الزمالك".

وسجل شيكا هدفين لصالح الطلائع في مرمى الزمالك في الدقيقتين 34، و55.

وفاز جودوين شيكا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبات النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش أول لاعبي أجنبي يسجل هدفين في مرمى الزمالك في مباراة واحدة منذ الأسبوع الأخير في موسم 2022 - 2023.

لا يتوفر وصف.

ويرجع آخر أجنبي يسجل هدفين في مرمى الزمالك قبل شيكا، إلى سيف تيري لاعب فاركو يوم 16 يوليو 2023 في الأسبوع الأخير من موسم 2022 - 2023.

وتعادل وقتها فاركو والزمالك بهدفين لكل فريق، نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة طلائع الجيش والزمالك.

وانضم جودوين شيكا إلى طلائع الجيش قادما من التعاون الليبي في صيف 2023.

ولعب شيكا خلال مسيرته لأندية ريفرز يونايتد النيجيري، ووفاق سطيف الجزائري، والتعاون الليبي.

الزمالك طلائع الجيش جودوين شيكا
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