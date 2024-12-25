كأس الخليج - مدرب قطر يكشف سبب الخسارة أمام عمان

كشف لويس جارسيا مدرب منتخب قطر سبب خسارة فريقه أمام المنتخب العماني.

وحقق المنتخب العماني الفوز على حساب قطر بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من خليجي 26 المقام في الكويت.

وقال جارسيا في تصريحات للصحفيين: "استقبلنا الهدف الأول ولم نحتفظ بالكرة بسبب الشد العصبي. كنا الأفضل في الشوط الثاني والأقرب للتسجيل وحاولنا التعادل لكن لم نكن محظوظين".

وأضاف "كرة القدم لعبة صعبة. تقدمنا في النتيجة وكان علينا أن نتحسن، لكن هذه هي كرة القدم. سنحاول التحسن، وعلينا أن نتطور ونتحسن".

وأتم "حاولنا بكل قوتنا خلال مواجهة عمان لكن في النهاية لم نستطع. الخسارة صعبة، لكن في النهاية علينا مواصلة العمل".

ورغم تقدم المعز علي مهاجم قطر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، إلا أن عصام الصبحي نجح في إدراك التعادل لعمان في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني أضاف عصام الصبحي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليفوز عمان بأول مباراة له في كأس الخليج.

وحاول المنتخب القطري إدراك التعادل وأتيحت له العديد من الفرص أبرزها من خلال عبد الرحمن مصطفى في الدقيقة 87 والتي ارتدت من القائم الأيمن.

وتصدر منتخب عمان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد منتخب قطر عند نقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب الإماراتي أمام الكويت في الجولة الثانية في وقت لاحق اليوم، ولكل منهما نقطة وحيدة.

وتعادل المنتخب العماني في الجولة الأولى أمام الكويت 1-1، وبذات النتيجة تعادل منتخبا قطر والإمارات.