بعد 14 عاما.. ساو باولو يعلن عودة أوسكار إلى صفوفه

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

اوسكار تشيلسى

عاد البرازيلي أوسكار إلى صفوف نادي ساو باولو بعد 14 عاما من رحيله عن الفريق.

أوسكار

النادي : شنجهاي بورت

ساو باولو

وارتدى أوسكار قميص ساو باولو بين 2004 وحتى 2010 ثم انتقل لإنترناسيونال البرازيلي وبعد عامين أصبح لاعبا لتشيلسي الإنجليزي.

وأعلن ساو باولو عودة أوسكار إلى صفوفه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأوضح ساو باولو أن أوسكار وقع على عقد حتى نهاية عام 2027.

وعاد أوسكار إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع شنجهاي بورت الصيني.

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وانتهى تعاقد أوسكار مع شنجهاي بورت بعد 8 سنوات قضاها بقميص الفريق.

صاحب الـ 33 عاما خاض 248 مباراة بقميص شنجهاي سجل 77 هدفا وصنع 141 في جميع المسابقات وتوج بـ 5 ألقاب منها لقب الدوري الصيني 3 مرات.

وحجز ساو باولو بطاقة المشاركة في كوبا ليبرتادوريس الموسم المقبل قبل جولة وحيدة على نهاية الموسم.

أوسكار تشيلسي ساو باولو
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