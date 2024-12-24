قائد طلائع الجيش: مبارياتنا أمام الزمالك فأل حسن.. والبدء بـ ناصر منسي سهل علينا المهمة

اعتبر خالد سطوحي مدافع وقائد طلائع الجيش، أن طريقة لعب الزمالك في المباراة التي جمعتهما سهلت مهمة دفاع الفريق.

وقال سطوحي في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "بدء جروس مدرب الزمالك بناصر منسي سهل علينا مهمتنا لأننا نعرف أسلوب لعبه كونه زميل سابق معنا في طلائع الجيش، ولعبه برأسي حربة بدلا من لاعبين في مركز 8 في وسط الملعب سهل علينا المهمة أيضا".

وتعادل طلائع الجيش والزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

وأضاف سطوحي "اللعب أمام الجمهور في المدرجات شيء غريب وغير مألوف لنا، نحن جيل لم نلعب أمام جمهور من قبل".

وعن طريقة لعب طلائع الجيش، علق قائد الفريق "كان من المقرر أن نلعب بأسلوب الضغط العالي من بداية المباراة ولكن لم ننجح، لذلك لجأنا لدفاع المنطقة وانتظار الزمالك في منطقتنا وهي الطريقة التي استمرت طوال المباراة".

وأكمل "اعتمدنا على اللعب المباشر بمجرد الاستحواذ على الكرة، والوصول إلى مرمى الزمالك بتمريرات أمامية لضرب خطوط الزمالك"

وعن تلقي فريقه هدفين في الدقيقتين 43، و45+4: "لم نهتز بعد هدفي الزمالك لأن الهدفين من تصويبتين صاحبهما توفيق، وعبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق قدم لنا الشكر على الأداء قبل النتيجة، ولكن كان غاضبا بعد تلقينا هدفين لأن الهدفين بنفس الطريقة وفي وقت قصير".

وتحدث سطوحي عن إصابة محمد حمدي لاعب الزمالك، قال "الالتحام يحدث في الكرة دائما، ولن يستطيع الحكم أن يمنع الاصطدام بين الحارس واللاعب، ولن يكون مبررا لاحتساب ضربة جزاء رغم أن الالتحام صعب، الحارس وصل للكرة أولا ولن يستطيع منع نفسه من الاصطدام باللاعب، إذا وصل حمدي للكرة قبل الحارس ستكون ضربة جزاء دون تردد."

وأكمل "مبارياتنا أمام الزمالك دائما تحمل إثارة وندية، نفوز في مباراة والزمالك يفوز في مباراة، ومشاركتي في آخر 3 مباريات دون هزيمة أمام الزمالك فأل حسن".

وأتم "هناك أندية ستلعب للتواجد في المراكز التسعة الأولى لينتهي الموسم بالنسبة لها مبكرا، وهو ما يصعب المباريات، وجميع الفرق ستخسر نقاط بسبب الحرص الشديد من الأندية على عدم خسارة أي نقاط".

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري متصدر الترتيب.