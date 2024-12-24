بيراميدز يكشف أسباب غياب سداسي الفريق أمام فاركو

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 22:56

كتب : بسام أبوبكر

رمضان صبحي - بيراميدز

كشف رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز مصطفى المنيري عن أسباب غيابات الفريق أمام فاركو.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويفقد بيراميدز خدمات 6 لاعبين خلال مواجهة فاركو وهم: رمضان صبحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي ومحمد رضا بوبو.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بيراميدز يستعد لتجديد عقد الشناوي والكرتي قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو خبر في الجول - بيراميدز يجدد عقد الشيبي.. والكشف عن المدة منافس بيراميدز - الركنيات تقود الإفريقي للتعادل مع الترجي في الدوري التونسي

وجاءت غيابات لاعبي بيراميدز أمام فاركو للأسباب التالي:

رمضان صبحي.. يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

أحمد سامي.. يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي.

أسامة جلال.. يعاني من شد في العضلة الخلفية.

مهند لاشين .. يعاني من إصابة في الركبة.

محمود دونجا .. يعاني من إصابة الركبة.

محمد رضا بوبو .. يعاني من نزلة برد.

في المقابل يتواجد الثنائي يوسف إبراهيم أوباما وفيستون ماييلي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي عن قائمة لقاء فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

الدوري المصري فاركو بيراميدز
نرشح لكم
قائد طلائع الجيش: مبارياتنا أمام الزمالك فأل حسن.. والبدء بـ ناصر منسي سهل علينا المهمة بسيوني: ما قدمناه أمام الزمالك مستوانا الحقيقي.. ولم أتخيل نتيجة الشوط الأول مؤتمر جروس: لا يوجد لدينا حلول سوى العمل والانتظار بثنائية شيكا.. طلائع الجيش يتعادل مع الزمالك ويحرم جروس من الانتصار الأول الأجنبي الأول منذ عام و5 أشهر.. شيكا يسجل هدفين في مرمى الزمالك الأول في الموسم الحالي.. حسام أشرف يسجل ثالث أهدافه بقميص الزمالك في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع راشفورد 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 14 عاما.. ساو باولو يعلن عودة أوسكار إلى صفوفه 36 دقيقة | أمريكا
قائد طلائع الجيش: مبارياتنا أمام الزمالك فأل حسن.. والبدء بـ ناصر منسي سهل علينا المهمة 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد 6 أشهر فقط.. برسبوليس الإيراني يعلن رحيل جاريدو عن تدريبه 52 دقيقة | آسيا
بيراميدز يكشف أسباب غياب سداسي الفريق أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
بسيوني: ما قدمناه أمام الزمالك مستوانا الحقيقي.. ولم أتخيل نتيجة الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: لا يوجد لدينا حلول سوى العمل والانتظار ساعة | الدوري المصري
بثنائية شيكا.. طلائع الجيش يتعادل مع الزمالك ويحرم جروس من الانتصار الأول 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة