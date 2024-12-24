بيراميدز يكشف أسباب غياب سداسي الفريق أمام فاركو

كشف رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز مصطفى المنيري عن أسباب غيابات الفريق أمام فاركو.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويفقد بيراميدز خدمات 6 لاعبين خلال مواجهة فاركو وهم: رمضان صبحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي ومحمد رضا بوبو.

وجاءت غيابات لاعبي بيراميدز أمام فاركو للأسباب التالي:

رمضان صبحي.. يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

أحمد سامي.. يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي.

أسامة جلال.. يعاني من شد في العضلة الخلفية.

مهند لاشين .. يعاني من إصابة في الركبة.

محمود دونجا .. يعاني من إصابة الركبة.

محمد رضا بوبو .. يعاني من نزلة برد.

في المقابل يتواجد الثنائي يوسف إبراهيم أوباما وفيستون ماييلي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي عن قائمة لقاء فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.