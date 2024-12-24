بسيوني: ما قدمناه أمام الزمالك مستوانا الحقيقي.. ولم أتخيل نتيجة الشوط الأول

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 22:52

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش - الزمالك - طلائع الجيش - كأس مصر

أثنى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، على أداء لاعبيه أمام الزمالك في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.

وقال بسيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "ما قدمناه أمام الزمالك هو مستوانا الحقيقي والقادم أفضل لطلائع الجيش".

وأكمل "اللاعبون قدموا كل شيء في الشوط الأول، ولم أكن متخيل بين الشوطين أننا متأخرين في النتيجة 2-1".

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وأضاف "خلقنا أكثر من فرصة لم نستغلها وخضنا مباراة كبيرة أمام الزمالك".

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يسجل النيجيري جودين شيكا ثاني أهدافه في المباراة ويدرك التعادل لفريقه.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري متصدر الترتيب.

الزمالك طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
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