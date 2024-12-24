مؤتمر جروس: لا يوجد لدينا حلول سوى العمل والانتظار

يرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أن على فريقه العمل بشكل أكبر من أجل تطوير الأداء والنتائج في الفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "المباراة تصبح أصعب عندما نستقبل الأهداف، وعندما استقبلنا الأهداف أمام الجيش لعبنا بشكل متسرع واعتمدنا على الكرات الطويلة أكثر من اللازم".

وأضاف "أرى أن هناك عدة لقطات جيدة خاصة من اللاعبين الصغار الذين لا يشاركون كثيرا، لكنهم لعبوا بشكل جيد اليوم".

وواصل "لا يوجد لدينا أي حلول سوى أن نعمل بشكل أقوى ونحاول التحسن ونستعد جيدا لمباراة الاتحاد السكندري".

وأكمل "سنعمل بنفس القائمة على الأقل حتى يوم 31 ديسمبر وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث في فترة الانتقالات، ولكن حتى بالقائمة الحالية يجب أن نحسن الأداء ونحارب أكثر".

وأردف "الحظ لم يحالفنا في آخر مباراتين ويجب أن نستمر في العمل، لا يوجد حل آخر".

وأوضح "رأيت رد فعل جيد للفريق بعدما استقبلنا الهدف الأول، ولكن في المستقبل لا يجب أن نتلقى الأهداف خاصة بالطريقة التي جاء منها الهدف الثاني للجيش".

وشدد "من المفترض أن يصنع اللاعب الأجنبي الفارق، والدوري المصري صعب من الناحية البدنية ويجب أن تلعب بقوة، وأنتظر أكثر من ذلك خاصة من اللاعبين الأجانب".

واستطرد "لن أقرراليوم من سيرحل عن الفريق، وهذا أمر سوف أناقشه مع الإدارة وليس هنا في المؤتمر الصحفي".

وأتم تصريحاته "زيزو لاعب مهم جدا ودائما الخصم يخشى منه".