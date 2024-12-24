بثنائية شيكا.. طلائع الجيش يتعادل مع الزمالك ويحرم جروس من الانتصار الأول

حقق طلائع الجيش تعادلا ثمينا أمام الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من السمابقة.

سجل محمد شحاتة وحسام أشرف ثنائية الزمالك، فيما سجل جودوين شيكا هدفي طلائع الجيش.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

الزمالك فشل في تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة كريستيان جروس بعدما تعادل أيضا في ظهوره الأول ضد سيراميكا كليوباترا 1-1.

وبشكل عام فشل الزمالك في تحقيق الانتصار على طلائع الجيش خلال آخر 3 مباريات جمعت الفريقين بجميع المسابقات.





























وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش وأهدر حسام أشرف فرصة تسجيل الهدف الاول مبكرا بعد تسديدة قوية علت مرمى طلائع الجيش.

وأطلق أحمد سيد زيزو تسديدة صاروخية على الطائر مرت أعلى مرمى طلائع الجيش بقليل.

وأهدر ناصر منسي فرصة جديدة بعد خطأ من دفاع طلائع الجيش لكنه لم يستغل الفرصة وسدد كرة عالية.

ورد طلائع الجيش عن طريقة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك لم تجد من يسكنها الشباك.

ونجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 34 بعدما راوغ محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وسدد في الشباك.

وجاء رد الزمالك بتسديدة صاروخية من محمدش حاتة الذي سجل أول أهدافه بالقميص الأبيض عند الدقيقة 43 بعد تسديدة يسارية قوية.

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وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل حسام أشرف هدفا رائعا بعد تسديدة سكنت شباك محمد شعبان حارس طلائع الجيش.

ومع بداية الشوط الثاني أرسل أحمد عبد الرحمن كرة عرضية تابعها إسلام محارب لترتطم في القائم ويتابعها جوودين شيكا في المرمى عند الدقيقة 55.

وسدد محمد حمدي تسديدة صاروخية بعد تبادل الكرة مع أحمد فتوح تصدى لها محمد شعبان ببراعة.

وتدخل محمد شعبان حارس طلائع الجيش بقوة على محمد حمدي رغم نجاحه في إبعاد الكرة ليغادر اللاعب البديل المباراة مصابا.

وأهدر حسام عبد المجيد فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء علت المرمى بقليل.