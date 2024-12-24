استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

سوريا

تقدم رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم باستقالتهم رسميا من منصابهم.

وكشف الاتحاد السوري في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء: "بناء على أحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي السوري فقد تم تكليف الأمين العام الأستاذ محمد مازن دقوري بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد".

وأكمل بيان الاتحاد السوري "إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تنص عليه النظام الأساسي للاتحاد".

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ويرأس الاتحاد السوري صلاح رمضان بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مايو 2022، ليصبح رئيسا للاتحاد لمدة 4 سنوات، قبل تقديم استقالته اليوم.

وترأس صلاح رمضان الاتحاد السوري في فترة سابقة بين عامي 2012 قبل أن يستقيل من منصبه عام 2018.

وتم الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد منتصف ديسمبر الجاري، فيما تم تكليف حكومة انتقالية لإدارة البلاد.May be an image of ‎text that says

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