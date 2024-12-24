كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
تأهل فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي إلى نهائي الدوري المصري المرتبط.
وفاز فريق السلة الأول للأهلي على سموحة بنتيجة 65-43 ليتأهل للنهائي، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على فريق سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجة 79-54.
ويلعب الأهلي في النهائي ضد سبورتنج الذي تأهل للمباراة بعد تخطي الصيد في نصف النهائي.
ويحمل سبورتنج لقب الدوري المرتبط من الموسم الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.
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