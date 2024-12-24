كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة

تأهل فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي إلى نهائي الدوري المصري المرتبط.

وفاز فريق السلة الأول للأهلي على سموحة بنتيجة 65-43 ليتأهل للنهائي، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب.

‏‎وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على فريق سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجة 79-54.

ويلعب الأهلي في النهائي ضد سبورتنج الذي تأهل للمباراة بعد تخطي الصيد في نصف النهائي.

ويحمل سبورتنج لقب الدوري المرتبط من الموسم الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.