كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

سلة الأهلي سيدات

تأهل فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي إلى نهائي الدوري المصري المرتبط.

وفاز فريق السلة الأول للأهلي على سموحة بنتيجة 65-43 ليتأهل للنهائي، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب.

‏‎وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على فريق سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجة 79-54.

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ويلعب الأهلي في النهائي ضد سبورتنج الذي تأهل للمباراة بعد تخطي الصيد في نصف النهائي.

ويحمل سبورتنج لقب الدوري المرتبط من الموسم الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

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