كأس الخليج - الكويت تحقق الفوز الأول بهدف قاتل أمام الإمارات

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

منتخب الكويت أمام الإمارات في كأس الخليج

حقق منتخب الكويت الفوز الأول في بطولة كأس الخليج على حساب الإمارات 2-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

سجل هدف الإمارات كايو كانيدو في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل محمد دحام هدف التعادل للكويت في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 90 سجل المنتخب الكويتي هدف التعادل عن طريق معاذ الأصيمع.

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وحقق المنتخب العماني الفوز على قطر لحساب الجولة ذاتها بنفس النتيجة.

وتقاسم المنتخب الكويتي صاحب الأرض، صدارة المجموعة مع عمان في صدارة المجموعة بنفس النقاط والأهداف المسجلة والمتلقاة.

وتعادل المنتخب الكويتي في الجولة الأولى أمام عمان 1-1، وبذات النتيجة تعادل منتخبا الإمارات وقطر.

ويلتقي المنتخب الكويتي في الجولة الأخيرة أمام قطر، فيما تواجه عمان منتخب قطر.

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