الأجنبي الأول منذ عام و5 أشهر.. شيكا يسجل هدفين في مرمى الزمالك

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش ضد المصري

سجل النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش هدفين في شباك الزمالك في المباراة المقامة بينهما على ملعب الكلية الحربية في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

وسجل شيكا هدفين لصالح الطلائع في مرمى الزمالك في الدقيقتين 34، و55.

وفاز جودوين شيكا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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وبات النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش أول لاعبي أجنبي يسجل هدفين في مرمى الزمالك في مباراة واحدة منذ الأسبوع الأخير في موسم 2022 - 2023.

ويرجع آخر أجنبي يسجل هدفين في مرمى الزمالك قبل شيكا، إلى سيف تيري لاعب فاركو يوم 16 يوليو 2023 في الأسبوع الأخير من موسم 2022 - 2023.

وتعادل وقتها فاركو والزمالك بهدفين لكل فريق، نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة طلائع الجيش والزمالك.

وانضم جودوين شيكا إلى طلائع الجيش قادما من التعاون الليبي في صيف 2023.

ولعب شيكا خلال مسيرته لأندية ريفرز يونايتد النيجيري، ووفاق سطيف الجزائري، والتعاون الليبي.

الزمالك طلائع الجيش الدوري جودوين شيكا
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