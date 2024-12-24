الأجنبي الأول منذ عام و5 أشهر.. شيكا يسجل هدفين في مرمى الزمالك

سجل النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش هدفين في شباك الزمالك في المباراة المقامة بينهما على ملعب الكلية الحربية في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

وسجل شيكا هدفين لصالح الطلائع في مرمى الزمالك في الدقيقتين 34، و55.

وفاز جودوين شيكا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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بعد لقطة مهارية عالمية 😮 جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في مرمى نادي الزمالك 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/CDARC6ZryQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

وبات النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش أول لاعبي أجنبي يسجل هدفين في مرمى الزمالك في مباراة واحدة منذ الأسبوع الأخير في موسم 2022 - 2023.

ويرجع آخر أجنبي يسجل هدفين في مرمى الزمالك قبل شيكا، إلى سيف تيري لاعب فاركو يوم 16 يوليو 2023 في الأسبوع الأخير من موسم 2022 - 2023.

وتعادل وقتها فاركو والزمالك بهدفين لكل فريق، نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة طلائع الجيش والزمالك.

وانضم جودوين شيكا إلى طلائع الجيش قادما من التعاون الليبي في صيف 2023.

ولعب شيكا خلال مسيرته لأندية ريفرز يونايتد النيجيري، ووفاق سطيف الجزائري، والتعاون الليبي.

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