الأول في الموسم الحالي.. حسام أشرف يسجل ثالث أهدافه بقميص الزمالك

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك ضد طلائع الجيش

سجل حسام أشرف هدفه الأول بقميص نادي الزمالك بالموسم الحالي.

وعاد أشرف لصفوف الزمالك بعدما قضى الموسم المنصرم معارا لبلدية المحلة.

وأحرز حسام أشرف هدف الزمالك الثاني في شباك طلائع الجيش في المباراة المقامة ضمن الجولة السادسة من الدوري.

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وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سدد حسام أشرف تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

المهاجم صاحب الـ23 عاما شارك مع الزمالك في 7 مباريات سابقة بجميع المسابقات هذا الموسم ولكنه سجل للمرة الأولى في مباراته الثامنة.

وفي الموسم المنصرم سجل حسام أشرف 14 هدفا خلال 32 مباراة.

حسام أشرف سجل هدفه الثالث بشكل عام مع الزمالك بعدما سجل هدفين سابقين عند تصعيده للفريق الأول.

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