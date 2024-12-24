الأول في الموسم الحالي.. حسام أشرف يسجل ثالث أهدافه بقميص الزمالك

سجل حسام أشرف هدفه الأول بقميص نادي الزمالك بالموسم الحالي.

وعاد أشرف لصفوف الزمالك بعدما قضى الموسم المنصرم معارا لبلدية المحلة.

وأحرز حسام أشرف هدف الزمالك الثاني في شباك طلائع الجيش في المباراة المقامة ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سدد حسام أشرف تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

video:1

السر في القدم اليسرى 😍🏹 حسام أشرف يسجل الهدف الثاني للزمالك بطريقة ولا أحلى ولا أروع #ONTime_Sports pic.twitter.com/ndonGBjurI — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

المهاجم صاحب الـ23 عاما شارك مع الزمالك في 7 مباريات سابقة بجميع المسابقات هذا الموسم ولكنه سجل للمرة الأولى في مباراته الثامنة.

وفي الموسم المنصرم سجل حسام أشرف 14 هدفا خلال 32 مباراة.

حسام أشرف سجل هدفه الثالث بشكل عام مع الزمالك بعدما سجل هدفين سابقين عند تصعيده للفريق الأول.