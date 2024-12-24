في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك

سجل محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك أول أهدافه بقميص الفريق الأبيض.

وانضم شحاتة للزمالك في خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من طلائع الجيش.

وسجل محمد شحاتة هدف التعادل للزمالك في مرمى طلائع الجيش خلال المباراة المقامة ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها محمد شحاتة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 43.

أول أهدافه مع الزمالك وبتسديدة صارووووخية 💣 محمد شحاتة يسجل التعادل سريعا للقلعة البيضاء أمام طلائع الجيش 🏹#ONTime_Sports pic.twitter.com/zpu5UXhPNM — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

محمد شحاتة يخوض المباراة رقم 28 مع الزمالك في جميع المسابقات، وسجل أول اهدافه في قميص فريقه السابق طلائع الجيش.

شحاتة توج مع الزمالك بلقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

وخلال الموسم الحالي لعب شحاتة 9 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.