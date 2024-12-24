في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك ضد طلائع الجيش

سجل محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك أول أهدافه بقميص الفريق الأبيض.

وانضم شحاتة للزمالك في خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من طلائع الجيش.

وسجل محمد شحاتة هدف التعادل للزمالك في مرمى طلائع الجيش خلال المباراة المقامة ضمن الجولة السادسة من الدوري.

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وبعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها محمد شحاتة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 43.

محمد شحاتة يخوض المباراة رقم 28 مع الزمالك في جميع المسابقات، وسجل أول اهدافه في قميص فريقه السابق طلائع الجيش.

شحاتة توج مع الزمالك بلقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

وخلال الموسم الحالي لعب شحاتة 9 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

الزمالك محمد شحاتة
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