قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 20:12

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

يتواجد الثنائي يوسف إبراهيم أوباما وفيستون ماييلي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

فيما يفقد بيراميدز خدمات 6 لاعبين خلال مواجهة فاركو وهم: رمضان صبحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي ومحمد رضا بوبو.

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وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي عن قائمة لقاء فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

الدوري المصري بيراميدز
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